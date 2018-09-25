Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів

Додано: Сер 17 жов, 2018 14:50

shapo написав: Волгарь написав: Вы, видимо, росли удивительно любознательным ребенком - в 12 лет уже интересовались ценой золота на мировых рынках. Правда, тогда цена золота на них была стабильной уже 34 года - аккурат после того, как Рузвельт двальвировал доллар почти на 75%.

Кстати, может поможете, нигде не могу найти розничных цен на золото в СССР в начале 70-х. Может вспомните? Вы, видимо, росли удивительно любознательным ребенком - в 12 лет уже интересовались ценой золота на мировых рынках. Правда, тогда цена золота на них была стабильной уже 34 года - аккурат после того, как Рузвельт двальвировал доллар почти на 75%.Кстати, может поможете, нигде не могу найти розничных цен на золото в СССР в начале 70-х. Может вспомните?

Когда живёшь в стране с антиамериканской пропагандой (вы, видимо, жили в другой) и смакуется каждая неудача США, а родители выписывают много макулатуры, в т.ч. Литературную газету, это несложно. Золото 585 пробы в изделии стоило 25 рублей, в шлихе или слитках не знаю - статья была Когда живёшь в стране с антиамериканской пропагандой (вы, видимо, жили в другой) и смакуется каждая неудача США, а родители выписывают много макулатуры, в т.ч. Литературную газету, это несложно. Золото 585 пробы в изделии стоило 25 рублей, в шлихе или слитках не знаю - статья была

подвалов

Простите, но с ценой Вы что-то путаете. По времени. Как раз недавно был фильм о московских валютчиках начала 60-х - Файбышенко/Яне Косом и Дим Димыче. Вопреки мифам, их основной бизнес заключался в спекуляции не долларами, а золотыми десятками. Николаевскую монету, стоившую в европейском банке 9 долларов, покупали у арабских офицеров за 20, и продавали тогдашним цеховикам (деятелям промкооперации)по 1400-1800 рублей. При официальной цене золота в 4 рубля, и курсе доллара в 4-30.Т.е. 7,74 гр. золота продавалось по 230 рублей (23 рубля с 1/1/61-го)Правда, в десятке при весе 8,6 гр. золото было 900-ой пробы. А вот в конце 70-х цена десятки на черном рынке была 300 рублей (хорошо помню, потому что в местной газете Горьковский рабочий была статья о процессе над зубным техником, промышлявшим их торговлей). Т.е. около 40 рублей за грамм червоного золота. Поэтому те же 40 рублей (если перевести цену золота 585-ой пробы в 900-ю) на 10 лет раньше - маловероятно даже в изделиях.А страна у нас была одна, и мои родители тоже выписывали Литературную газету. Там было много разных судебныхпо резонансным преступлениям, но про золото что-то ничего не помню.