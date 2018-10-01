Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів

Ну почему же. Это именно тот случай когда пытаются не от хорошей жизни сделать мягкое теплым, но безрезультатно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 11:43
Ну почему же. Это именно тот случай когда пытаются не от хорошей жизни сделать мягкое теплым, но безрезультатно
В игноре Kart
Додано: Сер 17 жов, 2018 11:48
Я эти заклинания слышу уже лет 50 с тех пор как Де ГОлль решил поменять баксы на золото похоронив Бреттон-Вудскую систему. Доллар примерно как римский солид. Вот только последний несколько столетий пользовался доверием, а доллар еще только 70 перевалил
В игноре Kart
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:55
Вы, видимо, росли удивительно любознательным ребенком - в 12 лет уже интересовались ценой золота на мировых рынках. Правда, тогда цена золота на них была стабильной уже 34 года - аккурат после того, как Рузвельт двальвировал доллар почти на 75%.
Кстати, может поможете, нигде не могу найти розничных цен на золото в СССР в начале 70-х. Может вспомните?
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:24
Когда живёшь в стране с антиамериканской пропагандой (вы, видимо, жили в другой) и смакуется каждая неудача США, а родители выписывают много макулатуры, в т.ч. Литературную газету, это несложно. Золото 585 пробы в изделии стоило 25 рублей, в шлихе или слитках не знаю - статья была
В игноре Kart
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:50
Простите, но с ценой Вы что-то путаете. По времени. Как раз недавно был фильм о московских валютчиках начала 60-х - Файбышенко/Яне Косом и Дим Димыче. Вопреки мифам, их основной бизнес заключался в спекуляции не долларами, а золотыми десятками. Николаевскую монету, стоившую в европейском банке 9 долларов, покупали у арабских офицеров за 20, и продавали тогдашним цеховикам (деятелям промкооперации)по 1400-1800 рублей. При официальной цене золота в 4 рубля, и курсе доллара в 4-30.
Т.е. 7,74 гр. золота продавалось по 230 рублей (23 рубля с 1/1/61-го)
Правда, в десятке при весе 8,6 гр. золото было 900-ой пробы. А вот в конце 70-х цена десятки на черном рынке была 300 рублей (хорошо помню, потому что в местной газете Горьковский рабочий была статья о процессе над зубным техником, промышлявшим их торговлей). Т.е. около 40 рублей за грамм червоного золота. Поэтому те же 40 рублей (если перевести цену золота 585-ой пробы в 900-ю) на 10 лет раньше - маловероятно даже в изделиях.
А страна у нас была одна, и мои родители тоже выписывали Литературную газету. Там было много разных судебных подвалов по резонансным преступлениям, но про золото что-то ничего не помню.
Додано: Сер 17 жов, 2018 18:08
Только почему-то рашка перед "пережившей свою мощь" танцует на цыпочках, тихонько подтявкивая из-за кустов.
Почему бы это, а?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:05
Re: Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів
Тяжёлое у Вас было детство.
Я в Литературке только 16-ю страницу читал.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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