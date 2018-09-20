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Відсьогодні патрульні з
радарами штрафуватимуть водіїв

Відсьогодні патрульні з радарами штрафуватимуть водіїв
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:14

Відсьогодні патрульні з радарами штрафуватимуть водіїв

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Дивися повний текст Відсьогодні патрульні з радарами штрафуватимуть водіїв.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:14

штрафы смешные - 255 грн оставили. Также следовало бы для проспектов и незаселенных улиц поменять скоростной режим на постоянной основе, а не "в виде эксперимента"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:55

Дивно, чому так мало камер для фотофіксації порушення ПДР... загалом, лише по Києву було встановлено щонайменше 6 тисяч камер станом на кінець минулого року, а на кінець цього року планувалося чи то 10 чи то 16 тисяч камер... Чому вони всі не працюють?
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:19

Сегодня в Киеве все и дальше лихачат. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:29

  Всюдиносапхайчик написав:Дивно, чому так мало камер для фотофіксації порушення ПДР... загалом, лише по Києву було встановлено щонайменше 6 тисяч камер станом на кінець минулого року, а на кінець цього року планувалося чи то 10 чи то 16 тисяч камер... Чому вони всі не працюють?

а если камера работать будет, то полиция с их трукамами как бы и не нужна...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:36

  sequence написав:штрафи смішні - 255 грн залишили. Також варто було б для проспектів і незаселених вулиць поміняти швидкісний режим на постійній основі, а не "у вигляді експерименту"

На проспекті Перемоги, наприклад, є зупинки не відокремлені відбійником від дороги. 80 км/год + 20 км/год за які не штрафують це вже 100 км/год, тобто шансів у людей на зупинці немає. Якщо вже піднімати швидкість, то треба робити відбійник не тільки між смугами зустрічного руху, а і між дорогою та тротуаром. І 20 км/год без штрафу це божевілля.
А щодо розміру штрафу, як на мене, якщо щодня платити по 255 грн і чекати поки випишуть протокол, порушувати не захочеться.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:38

Re: Відсьогодні патрульні з радарами штрафуватимуть водіїв

Трукамы работают, потому что неясно, что делать со всякими "надцатилетними" бэхами на еврономерах, коих легион. Какбэ нечестно получается с видеофиксацией - водителю, который едет на честно зарегистрированном авто штраф вышлют, а поганому "литовцу" тупо некуда.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:49

  0mage0 написав:На проспекті Перемоги, наприклад, є зупинки не відокремлені відбійником від дороги. 80 км/год + 20 км/год за які не штрафують це вже 100 км/год, тобто шансів у людей на зупинці немає. Якщо вже піднімати швидкість, то треба робити відбійник не тільки між смугами зустрічного руху, а і між дорогою та тротуаром. І 20 км/год без штрафу це божевілля.
А щодо розміру штрафу, як на мене, якщо щодня платити по 255 грн і чекати поки випишуть протокол, порушувати не захочеться.

На проспекте Победы в местах, где "зупинки не відокремлені відбійником від дороги" стоит толпень маршруток и автобусов, перегораживая по две полосы - они надежно защищают пешеходов от удара лихача :). Большую часть времени светового дня проспект едет, э-э-э, не спеша: утром с 7 до 10; вечером - с 5 до 8. А вот если в таком режиме машины еще и днем пхаться будут - пропускная способность еще просядет, будут стоять колом днем и ночью. Та же история с Окружной, но там дорогу доделать не могут который год, при том, что уже давно назрели виадуки от пригородов.
А вот там, где нужно ограничить скорость и ввести драконовские штрафы, всем пофиг
sequence
 
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