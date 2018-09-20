RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відсьогодні патрульні з
радарами штрафуватимуть водіїв

Відсьогодні патрульні з радарами штрафуватимуть водіїв
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:36

  Molchyn написав:Кто просветит? Разрешенная скорость в городе теперь все еще 60? За ее превышение сразу штраф или осталось +20 без штрафа?

Разрешенная 49 +20. На некоторых улицах разрешено 79, также +20
sequence
 
Повідомлень: 1388
З нами з: 29.12.15
Подякував: 113 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:58

Re: Відсьогодні патрульні з радарами штрафуватимуть водіїв

sequence написав:
  Molchyn написав:Кто просветит? Разрешенная скорость в городе теперь все еще 60? За ее превышение сразу штраф или осталось +20 без штрафа?

Разрешенная 49 +20. На некоторых улицах разрешено 79, также +20
Где вы это берете, про плюс 20? 51км/ч это уже нарушение. Другой вопрос в том, что при превышении на 10км/ч это нарушение карается предупреждением, а не штрафом. Но от этого оно не перестаёт быть нарушением.

Sent from my BV6000 using Tapatalk
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 484
З нами з: 23.04.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:07

  deniska написав:
sequence написав:
  Molchyn написав:Кто просветит? Разрешенная скорость в городе теперь все еще 60? За ее превышение сразу штраф или осталось +20 без штрафа?

Разрешенная 49 +20. На некоторых улицах разрешено 79, также +20
Где вы это берете, про плюс 20? 51км/ч это уже нарушение. Другой вопрос в том, что при превышении на 10км/ч это нарушение карается предупреждением, а не штрафом. Но от этого оно не перестаёт быть нарушением.

Sent from my BV6000 using Tapatalk

не умничайте, меня все поняли
sequence
 
Повідомлень: 1388
З нами з: 29.12.15
Подякував: 113 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:21

Re: Відсьогодні патрульні з радарами штрафуватимуть водіїв

Продолжайте тупить дальше.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 484
З нами з: 23.04.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:22

sequence, никто точно не знает.
Во всех нормальных странах ограничители скорости вешают в виде дорожных знаков.
А в Украине должен помнить дороги, где 80, а где 60 можно ехать.
Дичь.
hazanovich_alexey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:27

Re: Відсьогодні патрульні з радарами штрафуватимуть водіїв

sequence написав:
  deniska написав:
sequence написав:[quote="4475123:Molchyn"]Кто просветит? Разрешенная скорость в городе теперь все еще 60? За ее превышение сразу штраф или осталось +20 без штрафа?

Разрешенная 49 +20. На некоторых улицах разрешено 79, также +20
Где вы это берете, про плюс 20? 51км/ч это уже нарушение. Другой вопрос в том, что при превышении на 10км/ч это нарушение карается предупреждением, а не штрафом. Но от этого оно не перестаёт быть нарушением.

Sent from my BV6000 using Tapatalk

не умничайте, меня все поняли[/quote]Я вижу как люди поняли. Слушают умников вроде вас и вследствие этого искренне считают, что разрешённая скорость 69 а не 50.

Sent from my BV6000 using Tapatalk
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 484
З нами з: 23.04.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:33

Спасибо за информацию! Но 50 в Киеве еще не скоро ездить начнут. :mrgreen: Посмотрим как штрафовать будут. :mrgreen:
Molchyn
 
Повідомлень: 311
З нами з: 01.02.18
Подякував: 67 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PavelF і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За спалювання листя та сміття городян штрафуватимуть - КМДА 1, 2
R2 » Сер 19 вер, 2018 07:22
12 412
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 жов, 2018 14:29
ukrsateks
Третина п’яних водіїв в Україні уникає покарання
R2 » П'ят 12 жов, 2018 15:20
1 43
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 15:21
Cactus
Документи для водіїв пропонують зробити електронними
R2 » Чет 20 вер, 2018 19:13
9 386
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 14:30
NetSerpent

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.