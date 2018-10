Відсьогодні патрульні з радарами штрафуватимуть водіїв

Додано: Вів 16 жов, 2018 13:58

sequence написав: Molchyn написав: Кто просветит? Разрешенная скорость в городе теперь все еще 60? За ее превышение сразу штраф или осталось +20 без штрафа? Кто просветит? Разрешенная скорость в городе теперь все еще 60? За ее превышение сразу штраф или осталось +20 без штрафа?

Разрешенная 49 +20. На некоторых улицах разрешено 79, также +20 Разрешенная 49 +20. На некоторых улицах разрешено 79, также +20

Где вы это берете, про плюс 20? 51км/ч это уже нарушение. Другой вопрос в том, что при превышении на 10км/ч это нарушение карается предупреждением, а не штрафом. Но от этого оно не перестаёт быть нарушением.Sent from my BV6000 using Tapatalk