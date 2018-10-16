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Відсьогодні патрульні з радарами штрафуватимуть водіїв
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:36
Molchyn написав:
Кто просветит? Разрешенная скорость в городе теперь все еще 60? За ее превышение сразу штраф или осталось +20 без штрафа?
Разрешенная 49 +20. На некоторых улицах разрешено 79, также +20
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:58
sequence написав: Molchyn написав:
Кто просветит? Разрешенная скорость в городе теперь все еще 60? За ее превышение сразу штраф или осталось +20 без штрафа?
Разрешенная 49 +20. На некоторых улицах разрешено 79, также +20
Где вы это берете, про плюс 20? 51км/ч это уже нарушение. Другой вопрос в том, что при превышении на 10км/ч это нарушение карается предупреждением, а не штрафом. Но от этого оно не перестаёт быть нарушением.
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deniska
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Додано: Вів 16 жов, 2018 14:07
deniska написав: sequence написав: Molchyn написав:
Кто просветит? Разрешенная скорость в городе теперь все еще 60? За ее превышение сразу штраф или осталось +20 без штрафа?
Разрешенная 49 +20. На некоторых улицах разрешено 79, также +20
Где вы это берете, про плюс 20? 51км/ч это уже нарушение. Другой вопрос в том, что при превышении на 10км/ч это нарушение карается предупреждением, а не штрафом. Но от этого оно не перестаёт быть нарушением.
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не умничайте, меня все поняли
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sequence
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Додано: Вів 16 жов, 2018 14:21
Продолжайте тупить дальше.
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deniska
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Додано: Вів 16 жов, 2018 14:22
sequence, никто точно не знает.
Во всех нормальных странах ограничители скорости вешают в виде дорожных знаков.
А в Украине должен помнить дороги, где 80, а где 60 можно ехать.
Дичь.
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hazanovich_alexey
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Додано: Вів 16 жов, 2018 14:27
sequence написав: deniska написав:
sequence написав:[quote="4475123:Molchyn"]Кто просветит? Разрешенная скорость в городе теперь все еще 60? За ее превышение сразу штраф или осталось +20 без штрафа?
Разрешенная 49 +20. На некоторых улицах разрешено 79, также +20
Где вы это берете, про плюс 20? 51км/ч это уже нарушение. Другой вопрос в том, что при превышении на 10км/ч это нарушение карается предупреждением, а не штрафом. Но от этого оно не перестаёт быть нарушением.
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не умничайте, меня все поняли[/quote]Я вижу как люди поняли. Слушают умников вроде вас и вследствие этого искренне считают, что разрешённая скорость 69 а не 50.
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deniska
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Додано: Вів 16 жов, 2018 14:33
Спасибо за информацию! Но 50 в Киеве еще не скоро ездить начнут.
Посмотрим как штрафовать будут.
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Molchyn
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Додано: Вів 16 жов, 2018 16:22
hazanovich_alexey написав:
sequence, ніхто точно не знає.
У всіх нормальних країнах обмежувачі швидкості вішають у вигляді дорожніх знаків.
А в Україні повинен пам'ятати дороги, де 80, а де 60 можна їхати.
Дичина.
Гадаю, поки не повісили знаки, це все фантазії журналістів і їздити можна 50 (+20).
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Додано: Сер 17 жов, 2018 14:21
hazanovich_alexey
Далеко не всюди на заході встановлені знаки обмеження швидкості, але базове правило таке - у межах населеного пункту 50 км/год, якщо знаком не передбачено 30 км/год чи не дозволено інше. Тому, якщо немає знака про 80 км/год, то їхати можна лише 50 км/год. Я так розумію, що за перевищення швидкості у межах +20 км/год в Україні зараз не штрафують, але у разі ДПТ з жертвами чи збитками на такій швидкості, таке перевищення швидкості буде вважатися обтяжуючим фактором з відповідними наслідками для вироку суду: термін ув'язнення, позбавлення прав.
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