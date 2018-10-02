Опалювальний сезон в Україні офіційно стартував 15 жовтня
Дивися повний текст У чотирьох великих містах України вже стартував опалювальний сезон.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:25
У чотирьох великих містах України вже стартував...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У чотирьох великих містах України вже стартував опалювальний сезон.
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:26
Предлагаю 15 октября сделать праздничным в честь подачи горячей воды в столице нашего государства.
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:44
И орден Кличку дать
В игноре Kart
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