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У чотирьох великих містах
України вже стартував...

У чотирьох великих містах України вже стартував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:25

У чотирьох великих містах України вже стартував...

Пропонуємо до обговорення:
Опалювальний сезон в Україні офіційно стартував 15 жовтня

Дивися повний текст У чотирьох великих містах України вже стартував опалювальний сезон.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:26

Предлагаю 15 октября сделать праздничным в честь подачи горячей воды в столице нашего государства.
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:44

  Cactus написав:Предлагаю 15 октября сделать праздничным в честь подачи горячей воды в столице нашего государства.


И орден Кличку дать
В игноре Kart
shapo
 
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