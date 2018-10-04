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Ще одна країна відмовиться від
дизельних і бензинових авто

Ще одна країна відмовиться від дизельних і бензинових авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:39

Ще одна країна відмовиться від дизельних і бензинових авто

Пропонуємо до обговорення:
Ізраїль планує заборонити всі бензинові та дизельні автомобілі з 2030 року та повністю скасувати податки на електромобілі.

Дивися повний текст Ще одна країна відмовиться від дизельних і бензинових авто.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:39

стратегії щодо відмови Ізраїлю від усіх видів викопного палива, включаючи бензин, дизель і вугілля.

В останні роки в країні знайшли відразу кілька великих родовищ природного газу, які зможуть забезпечити великих споживачів енергії

І де послідовність, газ це викопне паливо.
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