Ізраїль планує заборонити всі бензинові та дизельні автомобілі з 2030 року та повністю скасувати податки на електромобілі.
Дивися повний текст Ще одна країна відмовиться від дизельних і бензинових авто.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:39
Ще одна країна відмовиться від дизельних і бензинових авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ще одна країна відмовиться від дизельних і бензинових авто.
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:39
І де послідовність, газ це викопне паливо.
|