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Як українцю виїхати
на роботу в Нідерланди

Як українцю виїхати на роботу в Нідерланди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:34

Як українцю виїхати на роботу в Нідерланди

Пропонуємо до обговорення:
Нідерланди, або як неофіційно називають цю країну, Голландія – держава з високою щільністю населення.

Дивися повний текст Як українцю виїхати на роботу в Нідерланди.
R2
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