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Гаряча вода у жителів Києва
з'явиться протягом...

Гаряча вода у жителів Києва з'явиться протягом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:37

Гаряча вода у жителів Києва з'явиться протягом...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві протягом трьох-чотирьох діб відновиться гаряче водопостачання, яке було відсутнє кілька місяців, сказав заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв.

Дивися повний текст Гаряча вода у жителів Києва з'явиться протягом трьох-чотирьох діб - П.Пантелєєв.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:37

Левый берег- это не Киев.
Интересно когда будет подогретая вода в Киеве?
illi78
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Придёт танкер с кипятком из Пенсильвании?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:23

а вот поставщик услуги (относительно Подола) говорит, что раньше начала отопительного сезона не стоит ожидать горячей воды, а на вопрос о начале отопительного сезона отвечает, что в лучшем случае через неделю...
Cler
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