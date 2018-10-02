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Гаряча вода у жителів Києва з'явиться протягом...
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:37
Пропонуємо до обговорення:
У Києві протягом трьох-чотирьох діб відновиться гаряче водопостачання, яке було відсутнє кілька місяців, сказав заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв.
Дивися повний текст Гаряча вода у жителів Києва з'явиться протягом трьох-чотирьох діб - П.Пантелєєв
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:37
Левый берег- это не Киев.
Интересно когда будет подогретая вода в Киеве?
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illi78
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:42
Придёт танкер с кипятком из Пенсильвании?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Баблонавт
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Додано: Вів 16 жов, 2018 17:23
а вот поставщик услуги говорит (относительно ситуации на Подоле), что раньше начала отопительного сезона не стоит ожидать горячей воды, а на вопрос о начале отопительного сезона отвечает, что в лучшем случае через неделю...
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Cler
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Додано: Сер 17 жов, 2018 07:53
illi78 написав:
Левый берег- это не Киев.
Интересно когда будет подогретая вода в Киеве?
Когда левый берег будет Киевом, тогда и ожидайте. Киевляне.
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p_a_l
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