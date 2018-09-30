Про це свідчать дані АТ "Укртрансгаз", 100%-вої "дочки" "Нафтогазу України".
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" перевиконав свій план щодо запасів газу на зиму.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 14:29
"Нафтогаз" перевиконав свій план щодо запасів газу на зиму
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" перевиконав свій план щодо запасів газу на зиму.
Додано: Вів 16 жов, 2018 14:41
Як це перевиконали? Що, більше грошей витратили на купівлю газу? Де СБУ, чим воно займається?
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