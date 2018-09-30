Про це свідчать дані АТ "Укртрансгаз", 100%-вої "дочки" "Нафтогазу України".
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" перевиконав свій план щодо запасів газу на зиму.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 14:29
"Нафтогаз" перевиконав свій план щодо запасів газу на зиму
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" перевиконав свій план щодо запасів газу на зиму.
Додано: Вів 16 жов, 2018 15:24
А "прикрути"?? Трындели что ли прошлой зимой что газа не хватает? Или сейчас брешут?
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:12
хватало. тогда из-за 20-градусных морозов и того, что РФ перестала поддерживать давление со своей стороны, пропускной способности подъема газа из хранилищ чуть не хватало для обеспечения уровня потребления.
собственно в такие моменты сразу становится ясно "ху из ху" по реакции.
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:16
Re:
здесь видно сколько газа, приход-расход
если промотать вниз "показники за попереднi дати", можно посмотреть график за любой период.
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