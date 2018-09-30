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"Нафтогаз" перевиконав свій
план щодо запасів газу на зиму

"Нафтогаз" перевиконав свій план щодо запасів газу на зиму
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:29

"Нафтогаз" перевиконав свій план щодо запасів газу на зиму

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані АТ "Укртрансгаз", 100%-вої "дочки" "Нафтогазу України".

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" перевиконав свій план щодо запасів газу на зиму.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:29

Да еще и с погодой прёт.
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:24

А "прикрути"?? Трындели что ли прошлой зимой что газа не хватает? Или сейчас брешут?
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:12

  ЯЧитатель написав:А "прикрути"?? Трындели что ли прошлой зимой что газа не хватает? Или сейчас брешут?


хватало. тогда из-за 20-градусных морозов и того, что РФ перестала поддерживать давление со своей стороны, пропускной способности подъема газа из хранилищ чуть не хватало для обеспечения уровня потребления.
собственно в такие моменты сразу становится ясно "ху из ху" по реакции.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:16

Re:

здесь видно сколько газа, приход-расход
если промотать вниз "показники за попереднi дати", можно посмотреть график за любой период.

http://utg.ua/live/
galex
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