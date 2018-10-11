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В Україні стало
менше безробітних

В Україні стало менше безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:02

В Україні стало менше безробітних

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 жовтня в Державній службі зайнятості було зареєстровано 287,1 тис. безробітних.

Дивися повний текст В Україні стало менше безробітних.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:02

..канеш, безработных стало "меньше" - они выехали "по безвизу"!!.. положили бы рядом графики динамики безработицы уровня выданных загран-паспортов и количества выехавших "туристов".. не надо быть особоодаренным "эксперДом", чтобы уловить явную взаимосвязь!... :)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:05

"Судя по данным статистики, со статистикой у нас все в порядке"
Moimir
 
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