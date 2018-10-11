Станом на 1 жовтня в Державній службі зайнятості було зареєстровано 287,1 тис. безробітних.
Дивися повний текст В Україні стало менше безробітних.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 15:02
В Україні стало менше безробітних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні стало менше безробітних.
Додано: Вів 16 жов, 2018 15:02
..канеш, безработных стало "меньше" - они выехали "по безвизу"!!.. положили бы рядом графики динамики безработицы уровня выданных загран-паспортов и количества выехавших "туристов".. не надо быть особоодаренным "эксперДом", чтобы уловить явную взаимосвязь!... :)
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:18
Re: В Україні стало менше безробітних
стало больше - страна зубожие, промышленность останавливается
стало меньше - уехали в польшу мыть дупы панам
беспроигрышный вариант для зрадофилов ))
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