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В Україні стало
менше безробітних

В Україні стало менше безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:02

В Україні стало менше безробітних

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 жовтня в Державній службі зайнятості було зареєстровано 287,1 тис. безробітних.

Дивися повний текст В Україні стало менше безробітних.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:02

..канеш, безработных стало "меньше" - они выехали "по безвизу"!!.. положили бы рядом графики динамики безработицы уровня выданных загран-паспортов и количества выехавших "туристов".. не надо быть особоодаренным "эксперДом", чтобы уловить явную взаимосвязь!... :)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:05

"Судя по данным статистики, со статистикой у нас все в порядке"
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:18

Re: В Україні стало менше безробітних

стало больше - страна зубожие, промышленность останавливается
стало меньше - уехали в польшу мыть дупы панам

беспроигрышный вариант для зрадофилов ))
galex
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:08

  galex написав:стало больше - страна зубожие, промышленность останавливается
стало меньше - уехали в польшу мыть дупы панам

беспроигрышный вариант для зрадофилов ))

победный вариант для патриотов - это отображать реальный уровень безработицы. Скажем, по методике МОТ, коль по другому не умеют, а не писать ахинею на финансовых форумах.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:58

  sequence написав:
  galex написав:стало больше - страна зубожие, промышленность останавливается
стало меньше - уехали в польшу мыть дупы панам

беспроигрышный вариант для зрадофилов ))

победный вариант для патриотов - это отображать реальный уровень безработицы. Скажем, по методике МОТ, коль по другому не умеют, а не писать ахинею на финансовых форумах.


методика МОТ в нашей стране с реальным уровнем безработицы никак не соотносится.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:17

  galex написав:
  sequence написав:
  galex написав:стало больше - страна зубожие, промышленность останавливается
стало меньше - уехали в польшу мыть дупы панам

беспроигрышный вариант для зрадофилов ))

победный вариант для патриотов - это отображать реальный уровень безработицы. Скажем, по методике МОТ, коль по другому не умеют, а не писать ахинею на финансовых форумах.


методика МОТ в нашей стране с реальным уровнем безработицы никак не соотносится.

так что же, гражданин "патриот" - таки 1%?? Какое государство (не страна!), такие и патриоты!
Методика МОТ - единственный источник, дающий хоть какую-то, похожую на правду информацию. Потому что 1% больше напоминает развитой социализм, где все пристроены, а кто не пристроен, тот отбывает трудодни за тунеядство.
Товарищ Галех, если вы айтишик или программист, то занимайтесь своим делом, хотя не думаю, что кодить у вас лучше получается, чем п..деть о своем, женском. Хотя, как говорили мне в годы учебы на мехмате КГУ, программист и кодер - две большие задницы
sequence
 
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