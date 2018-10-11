Станом на 1 жовтня в Державній службі зайнятості було зареєстровано 287,1 тис. безробітних.
Дивися повний текст В Україні стало менше безробітних.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 жов, 2018 15:02
В Україні стало менше безробітних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні стало менше безробітних.
Додано: Вів 16 жов, 2018 15:02
..канеш, безработных стало "меньше" - они выехали "по безвизу"!!.. положили бы рядом графики динамики безработицы уровня выданных загран-паспортов и количества выехавших "туристов".. не надо быть особоодаренным "эксперДом", чтобы уловить явную взаимосвязь!... :)
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:18
Re: В Україні стало менше безробітних
стало больше - страна зубожие, промышленность останавливается
стало меньше - уехали в польшу мыть дупы панам
беспроигрышный вариант для зрадофилов ))
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:08
победный вариант для патриотов - это отображать реальный уровень безработицы. Скажем, по методике МОТ, коль по другому не умеют, а не писать ахинею на финансовых форумах.
Додано: Сер 17 жов, 2018 11:58
методика МОТ в нашей стране с реальным уровнем безработицы никак не соотносится.
Додано: Сер 17 жов, 2018 12:17
так что же, гражданин "патриот" - таки 1%?? Какое государство (не страна!), такие и патриоты!
Методика МОТ - единственный источник, дающий хоть какую-то, похожую на правду информацию. Потому что 1% больше напоминает развитой социализм, где все пристроены, а кто не пристроен, тот отбывает трудодни за тунеядство.
Товарищ Галех, если вы айтишик или программист, то занимайтесь своим делом, хотя не думаю, что кодить у вас лучше получается, чем п..деть о своем, женском. Хотя, как говорили мне в годы учебы на мехмате КГУ, программист и кодер - две большие задницы
|