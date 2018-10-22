В Україні стало менше безробітних

Додано: Вів 23 жов, 2018 15:47

sequence написав: так что же, гражданин "патриот" - таки 1%?? Какое государство (не страна!), такие и патриоты!

Методика МОТ - единственный источник, дающий хоть какую-то, похожую на правду информацию. Потому что 1% больше напоминает развитой социализм, где все пристроены, а кто не пристроен, тот отбывает трудодни за тунеядство.

Товарищ Галех, если вы айтишик или программист, то занимайтесь своим делом, хотя не думаю, что кодить у вас лучше получается, чем п..деть о своем, женском. Хотя, как говорили мне в годы учебы на мехмате КГУ, программист и кодер - две большие задницы так что же, гражданин "патриот" - таки 1%?? Какое государство (не страна!), такие и патриоты!Методика МОТ - единственный источник, дающий хоть какую-то, похожую на правду информацию. Потому что 1% больше напоминает развитой социализм, где все пристроены, а кто не пристроен, тот отбывает трудодни за тунеядство.Товарищ Галех, если вы айтишик или программист, то занимайтесь своим делом, хотя не думаю, что кодить у вас лучше получается, чем п..деть о своем, женском. Хотя, как говорили мне в годы учебы на мехмате КГУ, программист и кодер - две большие задницы

"Не говорите мне что мне делать и я не буду говорить куда вам пойти"(с) ))Методика МОТ предполагает учет того, что в нашей стране с ее долей теневой занятости учесть невозможно ибо неизвестно - какая доля "экономически неактивных" ищет работу, а какая трудится за зарплату в конверте или омывает дупы клубнике на польских плантациях.Причем из тех, кто "ищет работу", тоже непонятно - кто реально лопатит вакансии и ездит по собеседованиям, а кто сидит ноет на форумах "гройсман дай мне работу".Что касается статьи, 1% это просто доля тех, кто зарегистрировался в службе занятости, что тоже не дает никакой реальной картины потому что нормальную работу там найти достаточно сложно.Вроде техарь, а не понимаете таких простых вещей.Вам МОТ больше нравится, чем статистика центра занятости, потому что процент будет больше и зрада глубже ))Я не программист и не кодер, скорее инженер широкого профиля с уклоном в базы данных. В айти куча направлений, не связанных с написанием кода, а в современном аутсорсе даже есть немало позиций для людей с гуманитарным образованием.В принципе, если вы наколядуете Тимошенко в кресло президента, то мне в теории даже выгоднее ибо заказчик платит негривной, а с юлиными социалистическими стремлениями курс валюты к концу правления будет трехзначной цифрой. Уже бегали по граблям с "юлиной тысячей", знаем.Но мне за державу обидно ))К тому же, не исключаю что обещания помириться с РФ (а по факту - капитулировать) могут вылиться в реальную гражданскую войну, так как в стране очень много людей, достаточно активных, для которых вариант дружбы с соседом навеки исключен.