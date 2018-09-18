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У київському метро з'явився бот
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:31
Пропонуємо до обговорення:
У КП «Київський метрополітен» з'явився метробот.
Дивися повний текст У київському метро з'явився бот
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Додано: Вів 16 жов, 2018 17:31
а раньше появлялись новые станции метро...
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