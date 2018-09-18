RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У київському метро
з'явився бот

У київському метро з'явився бот
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:31

У київському метро з'явився бот

Пропонуємо до обговорення:
У КП «Київський метрополітен» з'явився метробот.

Дивися повний текст У київському метро з'явився бот.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85064
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:31

а раньше появлялись новые станции метро...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 15.07.14
Подякував: 164 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex, shapo і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко назвав строки появи нових станцій метро в Києві 1, 2
R2 » Вів 09 жов, 2018 08:10
15 972
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 18:42
support_kiev
У метро Києва встановлять ще 7 турнікетів для оплати...
R2 » П'ят 28 вер, 2018 14:33
6 262
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 вер, 2018 16:54
Sommer
Столичне метро закупило корейські рахувальні машинки за...
R2 » Вів 18 вер, 2018 08:43
2 139
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 вер, 2018 10:50
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.