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У Люксембурзі на
АЗС відкрили "Ашан"

У Люксембурзі на АЗС відкрили "Ашан"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:33

У Люксембурзі на АЗС відкрили "Ашан"

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший в Люксембурзі оператор заправних мереж Aral і компанія Auchan Retail Luxembourg об'єднали свої зусилля, щоб запустити перший в країні пристанційний магазин My Auchan («Мій Ашан»).

Дивися повний текст У Люксембурзі на АЗС відкрили \"Ашан\".
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:33

Ну ёпты. Тут каждый первый каждое утро на АЗС в Люксембурге заправляется. Бисвис, как никак.
summacut
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