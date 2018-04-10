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Частину столичного бізнес-центру "Парус" виставлено на...
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Додано: Вів 16 жов, 2018 18:54
Пропонуємо до обговорення:
Бізнесмен Вагіф Алієв, інвестор і власник ТРЦ Lavina, Blokbuster і Ocean Mall у Києві, планує до кінця 2018 року завершити продаж частини столичного бізнес-центру (БЦ) "Парус" класу "А" для фінансування будівництва мережі мегамолів.
Дивися повний текст Частину столичного бізнес-центру \"Парус\" виставлено на продаж
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Додано: Вів 16 жов, 2018 18:55
БЦ перетвориться на курник, якщо в ньому буде багато власників
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