RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Частину столичного бізнес-центру
"Парус" виставлено на...

Частину столичного бізнес-центру "Парус" виставлено на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:54

Частину столичного бізнес-центру "Парус" виставлено на...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнесмен Вагіф Алієв, інвестор і власник ТРЦ Lavina, Blokbuster і Ocean Mall у Києві, планує до кінця 2018 року завершити продаж частини столичного бізнес-центру (БЦ) "Парус" класу "А" для фінансування будівництва мережі мегамолів.

Дивися повний текст Частину столичного бізнес-центру \"Парус\" виставлено на продаж.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85066
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:55

БЦ перетвориться на курник, якщо в ньому буде багато власників
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 510
З нами з: 05.03.13
Подякував: 12 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Омелян анонсує два морські й залізничні проекти, "які... 1, 2
R2 » Пон 15 жов, 2018 11:39
10 514
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 22:21
freeze
Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість... 1, 2, 3
R2 » Вів 10 кві, 2018 19:28
26 2520
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 жов, 2018 16:56
fatadarata1987
"Нафтогаз" планує залучати інвестиції в сферу...
R2 » Суб 13 жов, 2018 18:29
2 92
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 жов, 2018 19:34
Radon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.