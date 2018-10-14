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Втрати страховиків від урагану
"Майкл" можуть досягти...

Втрати страховиків від урагану "Майкл" можуть досягти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:24

Втрати страховиків від урагану "Майкл" можуть досягти...

Пропонуємо до обговорення:
Втрати страхових компаній від урагану "Майкл", який досяг південних берегів США минулого тижня, можуть скласти від $6 млрд до $10 млрд, вважають експерти компанії AIR Worldwide, що займається моделюванням катастроф.

Дивися повний текст Втрати страховиків від урагану \"Майкл\" можуть досягти $10 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:24

Ну да "потери"... Лучше б озаглавили: "Граждане получат $10 млрд. компенсации!" А бизнесмены все равно в накладе не останутся, у них риски просчитаны. Ну а если недополучили прибыли, значит неправильно считали, это ведь бизнес такой.
Radon
 
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