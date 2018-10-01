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Ціни на сигарети незабаром різко
підуть вгору: причини і...

Ціни на сигарети незабаром різко підуть вгору: причини і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:29

Ціни на сигарети незабаром різко підуть вгору: причини і...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні продовжують вигадувати нововведення для курців.

Дивися повний текст Ціни на сигарети незабаром різко підуть вгору: причини і прогнози.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:29

Они сопостовляют цены с ЕС, а ЗП вы не хотите приравнять?
kozariezov
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