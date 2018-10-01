В Україні продовжують вигадувати нововведення для курців.
Дивися повний текст Ціни на сигарети незабаром різко підуть вгору: причини і прогнози.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 20:29
Ціни на сигарети незабаром різко підуть вгору: причини і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на сигарети незабаром різко підуть вгору: причини і прогнози.
Додано: Сер 17 жов, 2018 07:48
Re: Ціни на сигарети незабаром різко підуть вгору: причини і
Сейчас есть контрабанда сигарет из Украины в Европу, а в 2025-м будет из России в Украину. Когда это случится то очень большая вероятность что мадяры взбунтуются и не будут тихо жить на территории Украины с двумя паспортами. Захотят в Европу вместе с территорией на которой живут. С контрабандой им сейчас хорошо, без контрабанды посмотрим.
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