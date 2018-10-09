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"Нафтогаз" в межах мирової угоди
списав Києву штрафи і пені

"Нафтогаз" в межах мирової угоди списав Києву штрафи і пені
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:06

"Нафтогаз" в межах мирової угоди списав Києву штрафи і пені

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" списав Києву штрафи і пені, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:06

Думаю есть два сценария продолжения развития всей этой мышиной возни. Поднимут тарифы ,погасят долги и отдадут за символическую цену "эфективному власныку" ,все тому же Ахметэнерго. Или загонят в еще большие долги, потом за счет налогоплателщиков все долги спишут , чтобы опять же за символическую цену отдать комунальное “Киевтеплоэнерго” тому же "эфективному " Ахметэнерго.Но тарифы всеравно поднимут приличненько, мотивируя убыточностью производства.
qazzax
 
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