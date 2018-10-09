НАК "Нафтогаз України" списав Києву штрафи і пені, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 21:06
"Нафтогаз" в межах мирової угоди списав Києву штрафи і пені
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" в межах мирової угоди списав Києву штрафи і пені.
Додано: Вів 16 жов, 2018 21:06
Думаю есть два сценария продолжения развития всей этой мышиной возни. Поднимут тарифы ,погасят долги и отдадут за символическую цену "эфективному власныку" ,все тому же Ахметэнерго. Или загонят в еще большие долги, потом за счет налогоплателщиков все долги спишут , чтобы опять же за символическую цену отдать комунальное “Киевтеплоэнерго” тому же "эфективному " Ахметэнерго.Но тарифы всеравно поднимут приличненько, мотивируя убыточностью производства.
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