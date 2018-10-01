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Україна йде на рекорд з
експорту ріпакової олії

Україна йде на рекорд з експорту ріпакової олії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:45

Україна йде на рекорд з експорту ріпакової олії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють експерти «УкрАгроКонсалт».

Дивися повний текст Україна йде на рекорд з експорту ріпакової олії.
R2
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