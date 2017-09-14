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Скільки коштує однокімнатна
квартира в Києві - експерт

Скільки коштує однокімнатна квартира в Києві - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 07:47

Скільки коштує однокімнатна квартира в Києві - експерт

Пропонуємо до обговорення:
У передмісті ціни нижчі — близько $20 тис.

Дивися повний текст Скільки коштує однокімнатна квартира в Києві - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 07:47

Особое внимание при покупке для последующей перепланировки, как говорят специалисты ремонтквартир.укр стоит уделять количеству окон.
Ведь имея одно окно, с этой площади нельзя сделать две комнаты. В таких случаях, когда в однокомнатной квартире площадью 55-60м всего два окна, в кухне и комнате, то из нее не выйдет сделать двушку.
gooooglleee
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:43

"Цены на квартиры небольшой площади упали вдвое по сравнению с 2008 годом" - да неужели? )))
LifeHack1
 
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