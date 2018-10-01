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Торгівельний дефіцит України
збільшився до 5 млрд доларів

Торгівельний дефіцит України збільшився до 5 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 08:14

Торгівельний дефіцит України збільшився до 5 млрд доларів

Пропонуємо до обговорення:
Зовнішній товарообіг України у січні-серпні 2018 року становив 66825,1 млн доларів.

Дивися повний текст Торгівельний дефіцит України збільшився до 5 млрд доларів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 08:14

странно все это - на фоне сравнительно высоких цен на основные статьи экспорта - пшеницу и металл (почти в 2 раза y/y), получить такой дисбаланс. Риски 2019 года очень высоки - любой кризис на глобальных рынках вызовет воздорожание доллара на фоне падения цен на коммоды. А у нас еще внутренние факторы: выборы, пиковые выплаты. Можем посыпаться
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