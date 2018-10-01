Зовнішній товарообіг України у січні-серпні 2018 року становив 66825,1 млн доларів.
Дивися повний текст Торгівельний дефіцит України збільшився до 5 млрд доларів.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 08:14
Торгівельний дефіцит України збільшився до 5 млрд доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Торгівельний дефіцит України збільшився до 5 млрд доларів.
Додано: Сер 17 жов, 2018 08:14
странно все это - на фоне сравнительно высоких цен на основные статьи экспорта - пшеницу и металл (почти в 2 раза y/y), получить такой дисбаланс. Риски 2019 года очень высоки - любой кризис на глобальных рынках вызовет воздорожание доллара на фоне падения цен на коммоды. А у нас еще внутренние факторы: выборы, пиковые выплаты. Можем посыпаться
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:20
Если чисто математически, то уже давно должны были посыпаться,но что-то не даёт.
А я , тем временем, продолжаю на всю гривну покупать валюту, уже пол года.
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