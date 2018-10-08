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Президент просить уряд давати компенсацію пенсіонерам,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:38
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко заявив, що уряд має передбачити виплату компенсацій з бюджету тим пенсіонерам, які отримують пенсії, менші за прожитковий мінімум.
Дивися повний текст Президент просить уряд давати компенсацію пенсіонерам, які отримують менше від прожиткового мінімуму
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R2
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:38
Чому тоді не зробити мінімальну пенсію на рівні прожиткового мінімуму?
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0mage0
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Додано: Сер 17 жов, 2018 10:02
0mage0, давно задаюсь вопросом. Странная ситуация... даже абсурдная.
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magneet
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Додано: Сер 17 жов, 2018 10:14
"Существование на менее 3,20 доллара в день отражает показатель черты бедности в странах с уровнем дохода ниже среднего, тогда как показатель в 5,50 доллара в день отражает стандарты в странах с уровнем дохода выше среднего" Крайняя нищета "определяется как существование менее чем на 1,90 доллара в день"
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Moimir
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Додано: Сер 17 жов, 2018 10:33
Неужели пенсам одним махом утроят пенсию?)))
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antey1969
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