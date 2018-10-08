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Президент просить уряд давати
компенсацію пенсіонерам,...

Президент просить уряд давати компенсацію пенсіонерам,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:38

Президент просить уряд давати компенсацію пенсіонерам,...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко заявив, що уряд має передбачити виплату компенсацій з бюджету тим пенсіонерам, які отримують пенсії, менші за прожитковий мінімум.

Дивися повний текст Президент просить уряд давати компенсацію пенсіонерам, які отримують менше від прожиткового мінімуму.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:38

Чому тоді не зробити мінімальну пенсію на рівні прожиткового мінімуму?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:02

0mage0, давно задаюсь вопросом. Странная ситуация... даже абсурдная.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:14

"Существование на менее 3,20 доллара в день отражает показатель черты бедности в странах с уровнем дохода ниже среднего, тогда как показатель в 5,50 доллара в день отражает стандарты в странах с уровнем дохода выше среднего" Крайняя нищета "определяется как существование менее чем на 1,90 доллара в день"
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:33

Неужели пенсам одним махом утроят пенсию?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:53

заявления порошенко, а особенно предвыборные, не стоят и выеденного яйца...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:53

вибори вибори кандидати...
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:42

  0mage0 написав:Чому тоді не зробити мінімальну пенсію на рівні прожиткового мінімуму?


А , что тогда перед выборами делать? :lol:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:23

  Cler написав:заявления порошенко, а особенно предвыборные, не стоят и выеденного яйца...

Исчерпал себя до выеденного яйца...
Black Jack - White Business
ruvex
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