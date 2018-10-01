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Mastercard і Visa посилять умови обслуговування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 жов, 2018 09:40
Пропонуємо до обговорення:
Платіжні системи Visa і Masterсard посилять вимоги для співпраці з емітентами bitcoin-карт.
Дивися повний текст Mastercard і Visa посилять умови обслуговування bitcoin-карток
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:41
я бы хотел bitcoin-карт заиметь.
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