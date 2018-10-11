Довгий час великі міжнародні бренди і компанії обходили Україну стороною.
Дивися повний текст PayPal і Starbucks розповіли про свої плани стосовно України.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:42
PayPal і Starbucks розповіли про свої плани стосовно України
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Дивися повний текст PayPal і Starbucks розповіли про свої плани стосовно України.
Додано: Сер 17 жов, 2018 09:42
Что там носятся все с этими магазинчиками, кофе хорошего что ли нельзя выпить в Украине. Когда пойдут реальные крупные инфраструктурные и промышленные инвестиции - сказали бы лучше в этом министерстве экономического развития, а то открылся магазинчик одежды я уже в сотый раз об этом читаю.
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