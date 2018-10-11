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PayPal і Starbucks розповіли
про свої плани стосовно України

PayPal і Starbucks розповіли про свої плани стосовно України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:42

PayPal і Starbucks розповіли про свої плани стосовно України

Пропонуємо до обговорення:
Довгий час великі міжнародні бренди і компанії обходили Україну стороною.

Дивися повний текст PayPal і Starbucks розповіли про свої плани стосовно України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:42

Что там носятся все с этими магазинчиками, кофе хорошего что ли нельзя выпить в Украине. Когда пойдут реальные крупные инфраструктурные и промышленные инвестиции - сказали бы лучше в этом министерстве экономического развития, а то открылся магазинчик одежды я уже в сотый раз об этом читаю.
freeze
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