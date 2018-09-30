Американський суд підтвердив мирову угоду між Комісією з цінних паперів і компанією Tesla.
Дивися повний текст Маска відсторонили на три роки від керівництва компанією Tesla.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 10:01
Маска відсторонили на три роки від керівництва компанією...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маска відсторонили на три роки від керівництва компанією Tesla.
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:01
от руководства советом директоров (где у него и так влияние, как у крупнейшего акционера). он остался CEO
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:21
Re: Маска відсторонили на три роки від керівництва компанією
Так рождаются фейковые новости.
Маск как был так и остался СЕО (генеральный директор) компаний Tesla, SpaceX, SolarCity, The Boring Company
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:20
Заголовок не соотвествует ни содержанию ни реальности. Глава совета директоров это не руководитель предприятия. Руководитель - СЕО - Chief Executive Officer. Естественно, Маск остался руководителем Теслы. Исправте заголовок.
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