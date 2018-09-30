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Маска відсторонили на три роки
від керівництва компанією...

Маска відсторонили на три роки від керівництва компанією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:01

Маска відсторонили на три роки від керівництва компанією...

Пропонуємо до обговорення:
Американський суд підтвердив мирову угоду між Комісією з цінних паперів і компанією Tesla.

Дивися повний текст Маска відсторонили на три роки від керівництва компанією Tesla.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:01

от руководства советом директоров (где у него и так влияние, как у крупнейшего акционера). он остался CEO
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:21

Re: Маска відсторонили на три роки від керівництва компанією

Так рождаются фейковые новости.

Маск как был так и остался СЕО (генеральный директор) компаний Tesla, SpaceX, SolarCity, The Boring Company
avax
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:20

Заголовок не соотвествует ни содержанию ни реальности. Глава совета директоров это не руководитель предприятия. Руководитель - СЕО - Chief Executive Officer. Естественно, Маск остался руководителем Теслы. Исправте заголовок.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:31

Кто бы эту новость читал если бы не заголовок
adikali
 
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