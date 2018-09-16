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У країнах ЄС знижується
рівень бідності

У країнах ЄС знижується рівень бідності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:20

У країнах ЄС знижується рівень бідності

Пропонуємо до обговорення:
Відсоток людей у країнах ЄС, які піддаються ризику бідності та соціальної нерівності, дещо знизився за останні роки, але ця кількість дорівнює майже 113 мільйонам людських життів.

Дивися повний текст У країнах ЄС знижується рівень бідності.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:20

Ну мы то не Европа. Европа уже вся в елках и игрушках в предвкушении рождества, мы же в ожидании горячей воды и очередного повышения цен
Moimir
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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