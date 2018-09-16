Відсоток людей у країнах ЄС, які піддаються ризику бідності та соціальної нерівності, дещо знизився за останні роки, але ця кількість дорівнює майже 113 мільйонам людських життів.
Дивися повний текст У країнах ЄС знижується рівень бідності.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:20
У країнах ЄС знижується рівень бідності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У країнах ЄС знижується рівень бідності.
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:20
Ну мы то не Европа. Европа уже вся в елках и игрушках в предвкушении рождества, мы же в ожидании горячей воды и очередного повышения цен
Додано: Сер 17 жов, 2018 11:49
европейский уровень бедности - это недосягаемый уровень доходов для половины населения Украины...
|