Відсоток людей у країнах ЄС, які піддаються ризику бідності та соціальної нерівності, дещо знизився за останні роки, але ця кількість дорівнює майже 113 мільйонам людських життів.
Дивися повний текст У країнах ЄС знижується рівень бідності.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 10:20
У країнах ЄС знижується рівень бідності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У країнах ЄС знижується рівень бідності.
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:20
Ну мы то не Европа. Европа уже вся в елках и игрушках в предвкушении рождества, мы же в ожидании горячей воды и очередного повышения цен
Додано: Сер 17 жов, 2018 11:42
Украина пошла по пути в Европу только в 2014 м,поэтому и отстали на десяток лет от Чехии да Польши плюс бывшие колонизаторы вцепились в страну мертвой хваткой
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:18
Украина отстала от Европы т.к. нахлебников в раде много и все жрут жрут и жрут....
Додано: Сер 17 жов, 2018 17:15
Не скажите, Европа, РФ в восторге от "наших", что выводят средства сравни богатой РФ.
Такой приток капитала, квалифицированной рабочей силы,....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 17 жов, 2018 17:45
а вы думаете что смена метрополии существо изменит положение Украины?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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