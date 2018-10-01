|
|
Україна посіла 83 місце в Глобальному рейтингу...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:27
Пропонуємо до обговорення:
Перші місця рейтингу посідають США, Сінгапур, Німеччина, Швейцарія та Японія.
Дивися повний текст Україна посіла 83 місце в Глобальному рейтингу конкурентоспроможності (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85078
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:27
фууух. Ну хоть где-то Молдову опередили!
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 1392
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|37
|2236
|
Сер 17 жов, 2018 10:40
sal
|
|39
|4099
|
Сер 17 жов, 2018 10:30
rjkz
|
|52
|2317
|
Сер 17 жов, 2018 10:01
sal