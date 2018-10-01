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Україна посіла 83 місце в
Глобальному рейтингу...

Україна посіла 83 місце в Глобальному рейтингу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:27

Україна посіла 83 місце в Глобальному рейтингу...

Пропонуємо до обговорення:
Перші місця рейтингу посідають США, Сінгапур, Німеччина, Швейцарія та Японія.

Дивися повний текст Україна посіла 83 місце в Глобальному рейтингу конкурентоспроможності (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:24

Стоит заметить, что Украина в тройке(Сейшелы, Оман, Украина) лидеров по темпам изменений со значительным отрывом в этом от остальных. Т.е.+ 6 мест и +3.1 балла в рейтинге - лидирующий показатель. В следующем году с такими темпами будет +15 мест вверх. Сейчас +6 потому что на среднем уровне в рейтинге болший разрыв между странами. Выше в рейтинге - меньше разрывы, и +3.1 балла это уже не 6 мест, а 15.
locustsucol
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