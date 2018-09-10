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У Дніпрі підірвано
банкомат Приватбанку

У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:44

У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку

Пропонуємо до обговорення:
У держбанку знову підірвали банкомат, і він оголосив нагороду в 75 тис. грн. за інформацію про злочинців

Дивися повний текст У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку.
R2
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papazina
 
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