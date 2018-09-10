У держбанку знову підірвали банкомат, і він оголосив нагороду в 75 тис. грн. за інформацію про злочинців
Дивися повний текст У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 10:44
У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку.
Додано: Сер 17 жов, 2018 12:28
Как не подойдешь к зеленому бабломету, купюры от 200 начинаются, редко удавалось поймать сотки, номинал ниже уже и забыл, когда видел.
В одной кассете 2500 листов, 250к гривен, а кассет штуки 4.
Додано: Сер 17 жов, 2018 12:42
Re: У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку
Кто бы объяснил мне, не разбирающемуся в технологии ограбления банкоматов, зачем тратить время на поджог перед подрывом банкомата?
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:01
avk тараканов дымом выгоняли, что бы домой не принести с купюрами. Как при СССР
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