У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку

Додано: Сер 17 жов, 2018 15:36

avk написав: Кто бы объяснил мне, не разбирающемуся в технологии ограбления банкоматов, зачем тратить время на поджог перед подрывом банкомата? Кто бы объяснил мне, не разбирающемуся в технологии ограбления банкоматов, зачем тратить время на поджог перед подрывом банкомата?

Проверка - приедет ли охрана? А когда это произошло ? Мне в эту субботу очень нужно было положить у.е. на виртуальную карту. Но все отделения были закрыты. Хотя в инете взял 5 работающих отделений, якобы. Но все они были закрыты. Однако на 3700 назвали потом еще - 2 якобы работающих отделения - там тоже было закрыто - только время убил и силы. Мотался по городу злой как зараза. Зла было вагон на такую организацию работы, да и обман к тому же. Знал бы - что все будет закрыто - заранее рассчитал как сделать. А так еще и субботу перегадили.... Понятно я ничего не поджигал- интеллигент жеж в очках! А кто-то может зло сорвал ?!