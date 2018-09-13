У держбанку знову підірвали банкомат, і він оголосив нагороду в 75 тис. грн. за інформацію про злочинців
Дивися повний текст У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 10:44
У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку.
Додано: Сер 17 жов, 2018 12:28
Как не подойдешь к зеленому бабломету, купюры от 200 начинаются, редко удавалось поймать сотки, номинал ниже уже и забыл, когда видел.
В одной кассете 2500 листов, 250к гривен, а кассет штуки 4.
Додано: Сер 17 жов, 2018 12:42
Re: У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку
Кто бы объяснил мне, не разбирающемуся в технологии ограбления банкоматов, зачем тратить время на поджог перед подрывом банкомата?
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:01
avk тараканов дымом выгоняли, что бы домой не принести с купюрами. Как при СССР
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:14
Это называется ограбление банкомата с особым цинизмом
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:36
Проверка - приедет ли охрана? А когда это произошло ? Мне в эту субботу очень нужно было положить у.е. на виртуальную карту. Но все отделения были закрыты. Хотя в инете взял 5 работающих отделений, якобы. Но все они были закрыты. Однако на 3700 назвали потом еще - 2 якобы работающих отделения - там тоже было закрыто - только время убил и силы. Мотался по городу злой как зараза. Зла было вагон на такую организацию работы, да и обман к тому же. Знал бы - что все будет закрыто - заранее рассчитал как сделать. А так еще и субботу перегадили.... Понятно я ничего не поджигал - интеллигент жеж в очках! А кто-то может зло сорвал ?!
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:45
Re: У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку
Чего б не положить через Приват24, тем более вроде ж обратно разрешили валютообмен онлайн
Додано: Сер 17 жов, 2018 16:12
ОЙ! Я не знал. Точно разрешили ? И как это делается - где почитать? Спасибо! Я напрасно бегал как курица без головы?!
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