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У Дніпрі підірвано
банкомат Приватбанку

У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:44

У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку

Пропонуємо до обговорення:
У держбанку знову підірвали банкомат, і він оголосив нагороду в 75 тис. грн. за інформацію про злочинців

Дивися повний текст У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку.
R2
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Работали профессионалы - сначала подожгли, потом взорвали!
papazina
 
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Как не подойдешь к зеленому бабломету, купюры от 200 начинаются, редко удавалось поймать сотки, номинал ниже уже и забыл, когда видел.
В одной кассете 2500 листов, 250к гривен, а кассет штуки 4.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:42

Re: У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку

Кто бы объяснил мне, не разбирающемуся в технологии ограбления банкоматов, зачем тратить время на поджог перед подрывом банкомата?
avk
 
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avk тараканов дымом выгоняли, что бы домой не принести с купюрами. Как при СССР
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:14

  avk написав:Кто бы объяснил мне, не разбирающемуся в технологии ограбления банкоматов, зачем тратить время на поджог перед подрывом банкомата?


Это называется ограбление банкомата с особым цинизмом
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:36

  avk написав:Кто бы объяснил мне, не разбирающемуся в технологии ограбления банкоматов, зачем тратить время на поджог перед подрывом банкомата?

Проверка - приедет ли охрана? А когда это произошло ? Мне в эту субботу очень нужно было положить у.е. на виртуальную карту. Но все отделения были закрыты. Хотя в инете взял 5 работающих отделений, якобы. Но все они были закрыты. Однако на 3700 назвали потом еще - 2 якобы работающих отделения - там тоже было закрыто - только время убил и силы. Мотался по городу злой как зараза. Зла было вагон на такую организацию работы, да и обман к тому же. Знал бы - что все будет закрыто - заранее рассчитал как сделать. А так еще и субботу перегадили.... Понятно я ничего не поджигал :mrgreen: - интеллигент жеж в очках! А кто-то может зло сорвал ?!
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:45

Re: У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку

  kalinavalera1 написав:Мне в эту субботу очень нужно было положить у.е. на виртуальную карту.

Чего б не положить через Приват24, тем более вроде ж обратно разрешили валютообмен онлайн
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:12

  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:Мне в эту субботу очень нужно было положить у.е. на виртуальную карту.

Чего б не положить через Приват24, тем более вроде ж обратно разрешили валютообмен онлайн

ОЙ! Я не знал. Точно разрешили ? И как это делается - где почитать? Спасибо! Я напрасно бегал как курица без головы?! :mrgreen:
kalinavalera1
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