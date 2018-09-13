У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку

Додано: Сер 17 жов, 2018 19:34

Добрый вечер!Я заходил в час ночи и около трёх второй раз. И зачем мне врать, смысл какой? Мне нравится, когда практически на любой комментарий сразу идет ответ модераторов в стиле : "Вы всё врете, это враньё или не надо врать", как в данном конкретном случае. А после предоставления доказательств, никто никогда не извиняется, типа так и положено общаться с пользователями форума. Мне 44 года, и мне не приятно когда меня обзывают вруном с ровного места, а здесь это происходит регулярно, или от Вас или от Faceless. Я конечно извиняюсь за правду и прямоту, но уже просто накипело.С Уважением,Владимир.