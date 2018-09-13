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У Дніпрі підірвано
банкомат Приватбанку

У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:56

Faceless Приват 24 тоже не работал. Я зашел на страницу их сайта, а там Дед Панас сказку рассказывает : )
Правдоруб
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:04

  Правдоруб написав:Faceless Приват 24 тоже не работал. Я зашел на страницу их сайта, а там Дед Панас сказку рассказывает : )


Не надо врать. :mrgreen:

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:23

Приват один из наиболее технологически отсталых банков.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:26

  дядя Caша написав:
  Правдоруб написав:Faceless Приват 24 тоже не работал. Я зашел на страницу их сайта, а там Дед Панас сказку рассказывает : )


Не надо врать. :mrgreen:

US

Не только Приват24 не работал, но и все карты были заблочены. Обновление проводилось и вам ли не знать? Или это ваш стиль на черное говорить белое?
Даже есть оф. информация
https://privatbank.ua/news/2018/10/14/742
Не надо врать.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:34

дядя Caша
Добрый вечер!

Я заходил в час ночи и около трёх второй раз. И зачем мне врать, смысл какой? Мне нравится, когда практически на любой комментарий сразу идет ответ модераторов в стиле : "Вы всё врете, это враньё или не надо врать", как в данном конкретном случае. А после предоставления доказательств, никто никогда не извиняется, типа так и положено общаться с пользователями форума. Мне 44 года, и мне не приятно когда меня обзывают вруном с ровного места, а здесь это происходит регулярно, или от Вас или от Faceless. Я конечно извиняюсь за правду и прямоту, но уже просто накипело.
https://tech.informator.ua/2018/10/14/n ... sluchilos/

С Уважением,
Владимир.
Правдоруб
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:40

  avk написав:Кто бы объяснил мне, не разбирающемуся в технологии ограбления банкоматов, зачем тратить время на поджог перед подрывом банкомата?

Возможно защита от пожара отключает питание банкомата и возможно заливает купюры чемто, а при взломе вроде купюры красит краской. Вот чтоб второго не случилось сначала и подожгли :twisted:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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