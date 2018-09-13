У Дніпрі підірвано банкомат Приватбанку

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 18:56
Faceless Приват 24 тоже не работал. Я зашел на страницу их сайта, а там Дед Панас сказку рассказывает : )
Додано: Сер 17 жов, 2018 19:04
Не надо врать.
US
Додано: Сер 17 жов, 2018 19:23
Приват один из наиболее технологически отсталых банков.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 17 жов, 2018 19:26
Не только Приват24 не работал, но и все карты были заблочены. Обновление проводилось и вам ли не знать? Или это ваш стиль на черное говорить белое?
Даже есть оф. информация
Не надо врать.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 17 жов, 2018 19:34
дядя Caша
Добрый вечер!
Я заходил в час ночи и около трёх второй раз. И зачем мне врать, смысл какой? Мне нравится, когда практически на любой комментарий сразу идет ответ модераторов в стиле : "Вы всё врете, это враньё или не надо врать", как в данном конкретном случае. А после предоставления доказательств, никто никогда не извиняется, типа так и положено общаться с пользователями форума. Мне 44 года, и мне не приятно когда меня обзывают вруном с ровного места, а здесь это происходит регулярно, или от Вас или от Faceless. Я конечно извиняюсь за правду и прямоту, но уже просто накипело.
С Уважением,
Владимир.
Додано: Сер 17 жов, 2018 19:40
Возможно защита от пожара отключает питание банкомата и возможно заливает купюры чемто, а при взломе вроде купюры красит краской. Вот чтоб второго не случилось сначала и подожгли
ДС мне друг, но истина дороже
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